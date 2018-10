De uitzending van 18 oktober

Radicalisering in Arnhem: wat is de juiste aanpak?

Vanavond is de Arhemse burgemeester Ahmed Marcouch te gast. We praten met hem over de aanpak van radicalisering. Hoe probeert de gemeente Arnhem radicalisering te voorkomen? En wat zijn de mogelijkheden als iemand al geradicaliseerd is? Is de Arnhemse aanpak een voorbeeld voor hoe andere gemeentes het moeten doen?

Aanleiding voor dit gesprek is de aanhouding van zeven terreurverdachten vorige maand. Deze mannen worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. Volgens de landelijke recherche ging het om de meest serieuze aanslagplannen in Nederland tot nu toe. De verdachten woonden tot 2017 allemaal in Arnhem en directe omgeving.