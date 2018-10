De uitzending van 17 oktober

Leven als astronaut: hoe is dat voor het gezin?

Morgen gaat de film over astronaut Neil Armstrong, First Man, officieel in première. In de film ligt een sterke focus op de vrouw en kinderen van Armstrong: hoe gaan zij om met een man die het gezinsleven op de tweede plaats heeft staan?

André Kuipers, die zelf twee keer de ruimte in ging, mocht samen met zijn vrouw Helen de film al zien. Ook bij hem moest alles wijken voor zijn astronautenleven. Voor het eerst blikt zijn vrouw Helen op tv uitgebreid terug op deze zware periode waarin Kuipers vaak afwezig was en hij zijn kinderen hooguit een paar keer per week zag.