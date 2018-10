De uitzending van 16 oktober

Klimaatmaatregelen: minister Van Nieuwenhuizen wil de wereld overtuigen

Te gast vanavond is minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. We praten met haar over de Global Commission on Adaptation, die vandaag wordt gelanceerd. Een mondiale klimaatcommissie die de wereld moet wakker schudden om maatregelen te nemen tegen de gevolgen van klimaatverandering.

De commissie is een Nederlands initiatief. Want waar het nog aan ontbreekt, is het mondiale inzicht dat landen concrete maatregelen moeten treffen om bestand te zijn tegen de gevolgen van de onvermijdelijke zeespiegelstijging, extreme regenval en droogte. "Het gekke is dat het in veel gevallen goedkoper is om die dure investeringen eenmalig te doen, dan ieder jaar een hele stad onder water. De ramp laten gebeuren is vaak duurder dan je erop voor te bereiden", aldus de minister.

Ook een gesprek met de voormalig VN-topman Ban Ki-moon, een van de leidinggevenden van de klimaatcommissie.