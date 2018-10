De uitzending van 15 oktober

VN waarschuwt voor miljoenen hongerdoden Jemen

Een verscheurd land, in een uitzichtloze oorlog, op de rand van een hongersnood. De Verenigde Naties luiden opnieuw de noodklok over Jemen. Ze waarschuwen dat 12 tot 13 miljoen burgers dreigen om te komen door een ernstig gebrek aan eten. De VN vreest voor "de ergste hongersnood in 100 jaar".

Wij spreken met een Jemenitische vrouw die nu in Nederland woont over de situatie in haar land.