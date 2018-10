Chinese premier komt op bezoek: wordt economische spionage een onderwerp?

Maar steeds vaker zetten de Chinezen hackers in. Eenheid 61486 van het Chinese volksleger bestaat volgens beveiligingsonderzoekers uit hackers die de afgelopen jaren zochten naar informatie van techbedrijven, maar ook bedrijven die actief zijn in de ruimtevaart of satelliettechnologie.

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML kan daarover meepraten, hoewel het bedrijf daar niet om staat te springen. "We staan vol in de wind en zijn er iedere dag mee bezig, maar we zeggen daar verder niets over", aldus een woordvoerder.

Drie jaar geleden was die wind eerder een orkaan: in acht dagen tijd raasden hackers van eenheid 61486 door het bedrijf. Of er informatie is buitgemaakt waar de Chinezen echt iets aan hebben, is nog altijd niet duidelijk.

De hackers hebben mogelijk informatie gestolen over een nieuwe generatie computerchips, die pas over een paar jaar tot wasdom komt. Nuttige informatie voor Chinese chipfabrikanten, die dan minder afhankelijk van ASML zouden hoeven zijn.

Geen uitzondering

ASML is geen uitzondering. De AIVD beschuldigt China al langer van economische spionage in Nederland: de inlichtingendienst zegt bewijs te hebben dat China hier op zoek was naar 'specifieke informatie' over economische onderwerpen.