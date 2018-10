Afgang dreigt voor CSU in Beieren

Zelden zal in Duitsland met zoveel spanning zijn uitgekeken naar de uitslag van een deelstaatverkiezing als dit keer met de stembusgang in Beieren. Voor de CSU, de zusterpartij van kanselier Merkels CDU, dreigt een enorm stemmenverlies. Analisten speculeren al maanden over de mogelijk verstrekkende gevolgen voor de regeringscoalitie in Berlijn.

We spreken Hanco J├╝rgens van het Duitsland Instituut en correspondent Kees van Dam vanuit Duitsland.