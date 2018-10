De uitzending van 13 oktober

Orkaan Leslie nadert Portugal

De orkaan Leslie die boven de Atlantische Oceaan hangt, komt volgens steeds meer berekeningen aan land in het zuiden van Portugal of Spanje. Als dat gebeurt krijgen Lissabon, de Algarve en kustgebieden bij Sevilla in de nacht van zaterdag op zondag te maken met extreem weer.

Europa kreeg slechts twee keer eerder te maken met een tropische storm. In 1967 wist de storm Cloë de Franse zuidwestkust te bereiken. In 2005 kwam Vince aan land in Zuid-Spanje. Beide veroorzaakten vooral wateroverlast.