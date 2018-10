Zoek geraakte Manet nu te zien in Haarlem, met dank aan Frans Hals

Het is begin dit jaar als het Frans Hals Museum in Haarlem een email ontvangt. Hoofd Collecties Marrigje Rikken kan haar ogen niet geloven als ze de boodschap leest. In een particuliere verzameling in Rome blijkt zich de verdwenen kopie van Édouard Manet van de Regentessen van het Oudemannenhuis te bevinden.

"Mijn hart maakte een vreugdesprong toen ik die mail las", zegt Rikken, die al jaren naar de kopie zocht. "Manet had een Nederlandse vrouw en kwam wel vaker in Nederland. Hij kwam naar het Stedelijk Museum in Haarlem in 1872 en wilde een herinnering aan het schilderij van Frans Hals. Nu zouden we een foto maken, maar Manet maakte een kopie."

Morgen start in het Frans Hals Museum in Haarlem de tentoonstelling 'Hals en de modernen'. Over de schilder Frans Hals die zeer werd bewonderd door kunstenaars als Édouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent en Vincent van Gogh. Ze waren onder de indruk van zijn losse schilderstijl.

Impact

De mail over het verdwenen schilderijtje van Manet komt van een Italiaanse kunsthistorica die in opdracht van een privéverzamelaar onderzoek doet naar een door hem recent aangekocht schilderij. En dat blijkt de kopie die Manet maakte in 1872. "Het was puur toeval en op een heel gunstig moment. Want nu konden we het schilderij nog nét in onze tentoonstelling meenemen", zegt Rikken.

De tentoonstelling brengt voor het eerst 50 werken van kunstenaars als Manet, Van Gogh, Singer en Sargent samen met het werk van Hals. "Door zijn schilderijen af te zetten tegen modernistische reacties op zijn werk, wordt voor het eerst zijn impact op indrukwekkende kunstenaars getoond", denkt het Frans Hals Museum.