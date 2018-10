De uitzending van 12 oktober

Verloren gewaande Manet in Haarlem

Morgen start in het Frans Hals Museum in Haarlem de tentoonstelling 'Hals en de modernen'. Over de schilder Frans Hals die zeer werd bewonderd door kunstenaars als Édouard Manet, Max Liebermann, John Singer Sargent en Vincent van Gogh. Ze waren onder de indruk van zijn losse schilderstijl. Manet kopieerde daarom in 1872 in Haarlem diens doek De Regentessen van het Oudemannenhuis (1664) op zakdoekformaat.

Men wist dat het schilderij bestond, alleen heel lang niet waar het was. Nu is het gevonden in een hotel in Italië, en is het voor de expositie in Nederland. Morgen zijn de twee schilderijen voor het eerst naast elkaar te zien (en vanavond al in Nieuwsuur). Hoofd Collecties Marrigje Rikken: "Nu zouden we een foto maken, maar Manet maakte een kopie."