Waarom er nog steeds te weinig huizen zijn

Er moeten jaarlijks 75.000 nieuwe woningen worden gebouwd, vindt het kabinet. Maar dat aantal wordt bij lange na niet gehaald. De te lage bouwproductie is een van de belangrijkste oorzaken van de overspannen woningmarkt.

Waarom lukt het maar niet om voldoende huizen te bouwen? We vragen het aan Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman.

1. Onvoldoende bouwgrond en projecten

Het duurt in Nederland vele jaren om grond bouwrijp te maken. De gemeentelijke en provinciale molens malen langzaam. Bovendien hebben veel gemeenten tijdens de kredietcrisis grote verliezen geboekt op hun grond, waardoor ze ook nu nog niet al te happig zijn op het nemen van risico's met bouwgrond. Door de terughoudendheid van gemeenten zijn ook projectontwikkelaars voorzichtig. Daardoor ligt het aantal bouwvergunningen dit jaar zelfs onder het niveau van vorig jaar.

2. Veel vacatures, minder bouwvakkers

Misschien wel de belangrijkste bottleneck op korte termijn is het gebrek aan vakmensen in de bouw. Het aantal vacatures loop snel op en kwam halverwege 2018 boven de 16.000 uit. Opvallend is dat tegelijkertijd het aantal mensen dan nu in de bouw werkt, lager is dan tien jaar geleden. De vakmensen die tijdens de crisisjaren zijn ontslagen, komen blijkbaar niet zomaar terug.