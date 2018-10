De uitzending van 11 oktober

Omstreden infiltratiemethode vaker toegepast

Mr. Big wordt het genoemd. Een omstreden infiltratieprogramma uit Canada, waarmee grote criminelen tot ontboezemingen worden verleid die doorslaggevend kunnen zijn in rechtszaken. In Nederland is de methode nu twee keer toegepast. Maar een Canadese expert waarschuwt: de methode kan heel gemakkelijk leiden tot valse bekentenissen.