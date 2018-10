'Nieuwe D66-fractievoorzitter kan meer eigen kleur laten zien'

Jetten krijgt hiermee ook de mogelijkheid voor een gooi naar het lijsttrekkerschap, denkt Noorlander. "Als hij zich waarmaakt, is dat zijn kans. Maar als hij het niet laat zien, dan staan er nog wat anderen te trappelen die nu in het kabinet zitten. Denk aan D66-bewindslieden Sigrid Kaag, Wouter Koolmees en Kajsa Ollongren."

Voor Alexander Pechtold, die vandaag afscheid nam van de Tweede Kamer, is Jetten de perfecte opvolger. "Ik ken hem al jaren en hij is de fase van talent allang voorbij." De Kruif: "Pechtold heeft Jetten duidelijk klaargestoomd voor deze functie. Pechtold sprak tijdens de politieke beschouwingen al opvallend lovend over hem."

Of Jetten inderdaad ook de nieuwe partijleider zal worden, sluit hij zelf niet uit. "Maar daar gaan de partijleden over". Als het kabinet de rit uitzit, zijn er in 2021 weer Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop daar naartoe zal er binnen D66 een lijsttrekkersverkiezing zijn.