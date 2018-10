De uitzending van 7 oktober

Mysterieuze verdwijning in Istanbul

De Turkse autoriteiten zeggen dat de Saudische journalist Jamal Khashoggi het consulaat van zijn land in Istanbul "niet op een normale manier heeft verlaten". Een adviseur van president Erdogan zegt dat hij ervan uitgaat dat Khashoggi om het leven is gebracht in het consulaat.

Kashoggi staat bekend als kritisch op de Saudische strijd in buurland Jemen. Hij was uitgeweken naar de VS. Khashoggi ging dinsdag het consulaat in om documenten op te halen voor zijn huwelijk. Toen hij urenlang wegbleef, sloeg zijn Turkse vriendin, die buiten stond te wachten, alarm.

We spreken in de studio met juriste Laila Al-Zwaini.