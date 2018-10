Wie blonk dit jaar uit en is de beste vluchteling van Nederland?

De 28-jarige Peshmerge, genomineerd voor de UAF-Award, komt uit Syrië waar hij in 2012 vandaan vluchtte. Hij is cum laude afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam en heeft een baan als software engineer. "Big data en artificial intelligence zijn de toekomst. Wat ik doe, kan niet iedereen, omdat het iets specifieks is."

Hij studeerde in Syrië ook informatica, maar omdat hij als activist tegen het regime van Assad was, moest hij in z'n eentje vluchten. Zijn ouders wonen nog in Afrin. Ondanks het verdriet en de bezorgdheid over zijn ouders is hij met succes afgestudeerd. "Ik ben trots dat ik ben genomineerd. Vooral omdat ik ben voorgedragen door een docent. Als ik win is dat een erkenning van mijn succes", zegt hij.

"Vluchtelingen zijn ook mensen. Dat probeer ik te laten zien door mijn daden." Peshmerge, die goed Nederlands spreekt, zet zich daarom in als vrijwilliger. Hij helpt elf Syrische gezinnen met het regelen van overheidszaken via DigiD. "Ik help graag andere mensen, daar word ik blij van. Ik zie en voel de noodzaak om anderen te helpen."