De uitzending van 6 oktober

D66-achterban over een jaar regeringspartij in Rutte-III

D66 is bijeen op het najaarscongres in Den Bosch. De achterban kan zich nu uitspreken over de resultaten van het meeregeren. Staatssecretaris van Financiƫn Snel denkt dat het de komende tijd weer beter zal gaan met zijn partij. Hij doelt daarmee onder meer op het klimaatplan om de CO2-uitstoot fors terug te brengen. Ook het feit dat de afschaffing van de dividendbelasting nu wankelt, stemt veel aanhangers tevredener. Eerder was er binnen de achterban veel interne kritiek op dat plan.

In onze uitzending vanavond een verslag van de bijeenkomst, de speech van fractievoorzitter Alexander Pechtold en duiding van Arjan Noorlander.