De uitzending van 5 oktober

Unilever blaast verhuizing naar Rotterdam af

Unilever trekt de plannen voor een nieuwe Nederlandse NV en de verhuizing van het hoofdkantoor van Londen naar Rotterdam in. Het verzet van met name de Britse aandeelhouders heeft de doorslag gegeven. De plannen voor een verhuizing spelen tegen de achtergrond van de politieke discussie over de afschaffing van de dividendbelasting.

Volgens premier Rutte is het doel van die maatregel om grote bedrijven in Nederland te houden of ervoor te zorgen dat ze hiernaartoe komen. In de Tweede Kamer is fel verzet tegen de afschaffing. De oppositie grijpt het niet doorgaan van de verhuizing aan om nog eens te pleiten voor het handhaven van de dividendbelasting.