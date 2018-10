De uitzending van 4 oktober

Drie vrouwen over 1001 vrouwen

Het was het 'Beste Geschiedenisboek Aller Tijden': 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. Een boek waarvan er in een jaar tijd 15.000 exemplaren werden verkocht. Gisteren presenteerde historica Els Kloek het vervolg: 1001 vrouwen in de 20ste eeuw,bij de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Amsterdam Museum.

In Nieuwsuur aandacht voor de tentoonstelling over sterke en doortastende vrouwen van de 20ste eeuw, bekeken door de ogen van drie generaties vrouwen van de 21ste eeuw. De afgestudeerde Dunya Veenhof uit Amsterdam, de werkende en alleenstaande moeder Daiyanara Adelina uit Almere en de 71-jarige feministische Sherie Cohen uit Tilburg. Wie zijn hun voorbeelden? Welke winst valt er voor vrouwen in deze eeuw nog te behalen?