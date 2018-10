De uitzending van 3 oktober

Leonardo DaVinci maakte karikaturen 'uit wraak'

Veel emoties zijn te zien op de tientallen schetsen van gezichten, gemaakt door Leonardo da Vinci. Soms nam hij 'wraak met de pen' op hen die hem bespotten, omdat hij 'anders' was.

De werken zijn vanaf vrijdag te zien in Teylers Museum in Haarlem, dat met deze expositie een voorschot neemt op het internationale Da Vinci-jaar 2019. Het is opvallend dat Nederland de aftrap doet en niet Italië. Terwijl Da Vinci in zijn geboorteland nog steeds geldt als een van de beste exportproducten op cultureel gebied.