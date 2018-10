De uitzending van 2 oktober

Artificial Intelligence: werken we nog in de toekomst?

In onze vijfdelige serie A Bright New World vertellen experts wat hun visie is op onze toekomst als het gaat om kunstmatige intelligentie. Een technologie die al volop in beweging is en allerlei mogelijkheden biedt. We duiken in de vraag hoe kunstmatige intelligentie de toekomst van seks, werk, zorg en oorlog zal bepalen.

Vanavond richten we ons in de uitzending op werk(gelegenheid) en leven. Zullen we nog wel werken in de toekomst? Waarschijnlijk veel minder. En wat gaan we dan doen met ons leven en wat doen dat met ons? Experts Stuart Russell, John Markoff en Paul Verschure laten er hun licht over schijnen.

De gehele serie staat al online en is via onderstaande link te bekijken: