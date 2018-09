De uitzending van 29 september

Groeiend aantal suïcidale jongeren in gesloten jeugdzorg

Een groeiend aantal suïcidale jongeren belandt nu op gesloten afdelingen in de jeugdzorg. Ook daar gaan de pogingen en ernstige zelfmutilaties door. Peer van der Helm, de Leidse lector residentiële jeugdzorg, luidt de noodklok. Het probleem moet volgens hem direct worden aangepakt. De situatie voor de kinderen en het personeel is dermate ernstig geworden en dreigt nu verder te verslechteren.

Ook spreken we met Nico Molenaar. Zijn dochter is pas 15 jaar, maar heeft al tientallen zelfmoordpogingen achter de rug. Ze zit opgesloten in een jeugdzorginstelling. "Iedere keer als ik het nummer van de gesloten jeugdzorg op mijn telefoon zie, ben ik bang. Bang dat ze bellen om te vertellen dat het haar dit keer wèl is gelukt."