De uitzending van 27 september

Hoorzitting steun aan Syrische rebellen

De extern volkenrechtelijk adviseur André Nollkaemper heeft alsnog een oordeel geschreven over het Nederlandse steunprogramma aan Syrische rebellen. In dit oordeel, dat hij gisteren naar de Tweede Kamer stuurde, schrijft hij dat de steun aan gewapende Syrische rebellen mogelijk op gespannen voet staat met het volkenrecht.

Vanmiddag is hier een hoorzitting over in Den Haag. Vanavond in Nieuwsuur een verslag.