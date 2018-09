Volkenrechtelijk adviseur schrijft alsnog Syrië-oordeel aan Kamer

Nollkaemper stelt in zijn schriftelijk oordeel aan de Kamer ook dat het parlement nu moet beoordelen of de functie van volkenrechtelijk adviseur op deze manier wel moet worden voortgezet. "Mijn lezing is dat het systeem zoals de commissie-Davids het had bedacht, in dit geval niet afdoende heeft gewerkt", schrijft Nollkaemper.

De instelling van een extern volkenrechtelijk adviseur was bedoeld om het kabinet van gedegen juridisch advies te voorzien bij "belangrijke buitenlandse kwesties", en volgens Nollkaemper is er "geen twijfel over mogelijk" dat het steunprogramma aan de rebellen tot "belangrijke buitenlandse kwesties" behoort. Toch heeft het kabinet hem niet om advies gevraagd.