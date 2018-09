De uitzending van 25 september

Canadese wiet is nog niet legaal, maar nu al booming

Cannabis in Canada: het wordt big business. Het middel is vanaf 17 oktober officieel legaal verkrijgbaar in het land. In de aanloop naar de legaliserling schieten de aandelen van beursgenoteerde cannabisbedrijven omhoog. Banken lijken om en de miljardeninvesteringen stromen binnen.

Medicinaal gebruik van cannabis is sinds 2001 al toegestaan, maar volgende maand wordt ook het kweken en recreatief gebruik ervan legaal. En daarmee komt de Canadese regering een belangrijke verkiezingsbelofte na. De stap wordt ook in de rest van de wereld met grote belangstelling gevolgd.