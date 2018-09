Q-koorts: menselijk drama van meer dan tien jaar

In 2007 brak in Nederland de Q-koorts uit: de grootste geregistreerde uitbraak van de ziekte ter wereld. Nu, ruim tien jaar later, kunnen patiënten en nabestaanden een financiële tegemoetkoming van maximaal 15.000 euro krijgen. Een gebaar ter erkenning van de grote gevolgen die zij hebben ondervonden, aldus minister Bruno Bruins.

De uitbraak, die begon in het Noord-Brabantse dorp Herpen, liep van 2007 tot en met 2010. Q-koorts is een infectieziekte die op mensen wordt overgedragen door geiten en schapen. Er meldden zich ruim 4000 patiënten, maar het werkelijke aantal liep waarschijnlijk in de vele tienduizenden.

Het kabinet heeft nu 14,5 miljoen euro opzij gezet voor patiënten en nabestaanden. Patiënten laten vandaag weten dat de tegemoetkoming van 15.000 euro lang niet voldoende is. Ze vinden het een schijntje. Wat ook steekt is dat de geitenboeren in 2010 al meer dan 60 miljoen euro kregen ter compensatie.

Nieuwsuur, en voorganger NOVA, maakten in de afgelopen tien jaar ruim 25 reportages over het onderwerp. Hieronder een kleine selectie.

Op 28 februari 2012 maakte het RIVM in Nieuwsuur bekend dat er zeker 24 mensen waren overleden aan Q-koorts. "Maar het zullen er veel meer zijn, misschien twee, drie keer zoveel", aldus het RIVM.