Politici willen harde aanpak tegen doofpotcultuur UWV

Bij uitkeringsinstantie UWV heerst een wegkijkcultuur als het om fraude gaat. En dat moet niet kunnen, vinden meerdere politici. Ze reageren op het nieuws dat Nieuwsuur zaterdag bracht. Medewerkers van het UWV worden ontmoedigd om fraude met werkloosheidsuitkeringen aan de kaak te stellen.

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vertelt dat hij verbaasd was om de uitzending. "Ik ben bezig met een brief aan de Tweede Kamer, die wil ik aan het einde van deze maand versturen. Met daarin alle fraudesignalen van de afgelopen weken."

Er wordt van UWV-medewerkers verwacht dat ze vooral snel beslissen over WW-aanvragen. Bij vermoedelijke fraude is veel onderzoek nodig, en daar krijgen de uitkeringsdeskundigen de benodigde tijd niet voor. Ze zouden altijd onder tijdsdruk staan.

"Als dat zo is, is dat natuurlijk echt een verkeerd signaal", zegt Koolmees. "Maar ik ga dit eerst met het UWV bespreken, voordat ik daarop ga reageren. Het staat in de agenda en binnenkort informeer ik de Kamer over de voortgang."

Niet wegkijken

"De onthullingen stapelen zich op", zegt Jasper van Dijk (SP) over de kwestie bij het UWV. "Eerst was er fraude, vervolgens blijkt dat de Kamer niet is geïnformeerd, en nu blijkt er een doofpotcultuur te zijn. Onacceptabel. De Kamer moet geïnformeerd worden en de fraude moet worden aangepakt."

Ook Dennis Wiersma (VVD) vindt het "niet uit te leggen". Fraude is volgens hem nooit toelaatbaar. "Fraude is altijd belangrijk. Je moet het altijd hard aanpakken. Er werken maar liefst 20.000 mensen bij het UWV."

Pieter Heerma (CDA): "De uitzending van Nieuwsuur van afgelopen zaterdag laat opnieuw zien hoe groot en ernstig deze fraude is en dat die ook gepaard gaat met intimidatie. Je ziet dat er frustratie is, er moet opheldering komen. Het kan niet zo zijn dat er wordt weggekeken. Dat moet echt veranderen."