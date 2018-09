De uitzending van 24 september

Zembla spoort brein achter IKON-moord op

Ze waren met z'n vieren: verslaggevers Koos Koster en Jan Kuiper, cameraman Joop Willemsen en geluidsman Hans ter Laag. De televisieploeg van omroep IKON reisde in maart 1982 af naar El Salvador. Daar woedde al twee jaar een bloedige burgeroorlog tussen de rechtse regering en linkse guerrillagroepen. De ploeg maakte een reportage over de gewelddadige strijd, toen ze in een hinderlaag liepen en door het leger werden doodgeschoten.

De 'opdrachtgever' van de moord, Mario Reyes Mena, werd nooit vervolgd en niemand wist meer waar hij woonde. Tot nu, 36 jaar later. Televisieprogramma Zembla dook opnieuw in de zaak, ontdekte zijn verblijfplaats en zocht de man op. Wat zijn de juridische mogelijkheden, nu dit bekend is geworden?