De uitzending van 23 september

De Britten en de Brexit

Deze week kreeg de Britse premier May in gesprekken met de EU over de brexit het deksel op de neus. Volgens The Sunday Times overweegt May nu een nieuwe strategie, maar wil ze daarvoor wel politieke steun krijgen. Nieuwe verkiezingen zouden daarbij kunnen helpen. De Britse regering heeft niet gereageerd op het bericht.

Vanavond spreken we met correspondent Tim de Wit en Andrew Rosindell, Conservatief Lagerhuislid over wat er klopt van de berichten over verkiezingen. En hoe denken de Conservatieven nu verder te komen in de onderhandelingen over de brexit?