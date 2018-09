Leven met dementie: 'Ik geef mijn leven een dikke acht'

Wanneer het over dementie gaat, doemen al snel beelden op van wegkwijnende mensen in verpleeghuizen. Wat zelden wordt getoond, is de grote groep die na de diagnose met wat hulp zelfstandig thuis woont, ondernemend is en het leven nog absoluut de moeite waard vindt.

Nieuwsuur maakte begin dit jaar een reeks verhalen over leven met dementie. In het kader van Wereld Alzheimer Dag lichten we deze opnieuw uit. Kijk hieronder naar de verhalen van Ria (82), Lance (73) en Duveke (66).