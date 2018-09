Bakfietsongeluk: 'Onderzoek laat zien dat steun directe omgeving het belangrijkst is'

"Het ongeluk in Oss met de bakfiets is ontzettend ingrijpend. Bij zo'n ernstige gebeurtenis is de directe omgeving van groot belang."Dat zegt Peter van der Velden, bijzonder hoogleraar 'psychische gevolgen van rampen en calamiteiten en het gebruik van geestelijke gezondheidszorg'.

Hij is betrokken bij het onderzoek 'Victims in Modern Society' van het Fonds Slachtofferhulp. Daaruit blijkt dat tachtig procent van de slachtoffers (van fysiek geweld, een verkeersongeval, een medische fout, oplichting, diefstal, bedreiging of een ongeval) aangeeft dat vooral steun door de directe omgeving belangrijk is. Jaarlijks worden in Nederland 1,7 miljoen mensen slachtoffer.

"De eerste periode doen mensen in de directe omgeving veel en zal er veel steun zijn. Maar na verloop van tijd ebt dat weg terwijl ook juist dan alle steun en aandacht enorm nodig is", zegt victimoloog Van der Velden, verbonden aan Tilburg University.