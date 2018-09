'We maken steeds dezelfde fout in het Europese migratiebeleid'

De andere kant op kijken

"We kijken de andere kant op", zegt Scheffer. "Als het gaat om hoe het EU-grensbeleid hier in Tanger en verder naar het zuiden wordt uitgevoerd. Maar ook bij het lot van veel illegale migranten in onze eigen landen: ze worden vaak worden uitgebuit en mishandeld."

Volgens Scheffer zijn er drie belangrijke aandachtspunten voor het Europese migratiebeleid. Een daarvan is dat we burgers betere bescherming moeten bieden. Dat Europa meer vrijheid creëert voor burgers door de binnengrenzen te openen, vindt Scheffer "een geweldige stap, maar de EU moet ook nadenken over de gemeenschappelijke buitengrens."

Migranten zullen naar Europa blijven komen. Migratie en grenzen zullen de komende Europese verkiezingen een belangrijke rol spelen. "Er staat in ieder geval ongelofelijk veel op het spel. De centrale leus die je voor de brexit hoorde was 'Take back control'. Iets wat ook speelde bij de verkiezingen in Oostenrijk, Italië en Zweden, je ziet het overal."

Het is aan Europa om hier een antwoord op te geven, in de vorm van goed beleid dat gericht is op de lange termijn. "Op het moment dat de EU daar niet toe in staat is, zullen de illiberale antwoorden het van de autoritaire antwoorden gaan winnen. Dan zullen mensen op een andere, minder democratische manier, de controle herstellen."