De uitzending van 20 september

Paul Scheffer over de Europese buitengrenzen

Europese leiders proberen in Salzburg opnieuw het migratiebeleid te hervormen. De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz is gastheer en wil als tijdelijk EU-voorzitter tempo maken met de aanpak van het migratievraagstuk.

In het boek De vorm van vrijheid, dat deze week verschijnt, analyseert Pauls Scheffer hoe we in de Europese Unie met onze grenzen omgaan. Europacorrespondent Saskia Dekkers reisde samen met hem naar de grens tussen Europa en Afrika.