'Politieverhoor Arnhemse villamoord duidelijk in een richting gestuurd'

Vage aanwijzingen

Volgens Israëls zijn de mannen aangehouden op grond van heel vage aanwijzingen van de vrouw die bij de moord aanwezig is. "Het zijn mannen uit het criminele milieu van Arnhem en Nijmegen, dat maakte ze waarschijnlijk verdacht. Waar de politie het vandaan haalde is niet duidelijk. Er staat niets over in het dossier dat het OM aan de advocaat ter beschikking had gesteld."

Daarna begonnen de verhoren. En daarvan is nu bekend hoe ze eraan toe gingen, omdat advocaat Paul Acda jaren geleden het dossier heeft opgevraagd en de banden van het verhoor kreeg. "Deze banden zijn vrij uniek", zegt Israëls. "Ze laten zien hoe de politie te werk gaat. We kunnen nagaan hoe iemand werkelijk is verhoord."

Bekijk hier hoe de rechercheurs te werk gingen: