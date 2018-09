De uitzending van 19 september

Algemene Politieke Beschouwingen in het teken van dividendbelasting

Den Haag staat vandaag en vrijdag in het teken van de Algemene Politieke Beschouwingen. De fractieleiders in de Tweede Kamer discussiƫren met premier Rutte over de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid. Bij het debat zijn alle ministers, staatssecretarissen en Tweede Kamerleden aanwezig.

"De vennootschapsbelasting wordt lager en de dividendbelasting wordt afgeschaft", zei de koning gisteren in de troonrede. Volgens politiek verslaggever Ron Fresen zal het debat met name over dit meest omstreden plan van kabinet Rutte-III gaan vandaag.