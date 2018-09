Albanese 'inklimmers' kosten Nederlandse vervoerders tonnen

In maïsvelden in de buurt van een vrachtwagenparkeerterrein en de A16 maken de economische vluchtelingen provisorische slaapplaatsen met bijvoorbeeld een paar paaltjes en stukken zeil. Die worden zo'n twee keer per week opgeruimd en bijna dagelijks gaan er opsporingsambtenaren (boa's) op af.

In de buurt van parkeerplaats Streepland in Zevenbergschen Hoek kunnen mensen ongezien op een vrachtwagen klimmen en voor de politie en de opsporingsambtenaren van de gemeente is het een kat- en muisspel. "Het is dweilen met de kraan open," zegt wijkagent Ad de Jong, wiens werkgebied in het industriegebied en havenschap Moerdijk ligt. "Van hieruit hebben ze zicht op de vrachtwagens op de parkeerplaats."

Ondanks camera's bij het station en verbodsborden in het Albanees, blijven de migranten komen. "We zien het nu door het hele land, voornamelijk op parkeerplaatsen, zowel in de Randstad als in het midden, oosten en zuiden van het land", zegt Monique Mos, hoofd operatiën (migratiecriminaliteit) van de Nationale Politie.

Waterbedeffect

Albanezen kunnen sinds 2010 visumvrij reizen in de Schengenzone, op voorwaarde dat ze er maximaal drie maanden blijven. Maar veel Albanezen blijven ook na de negentig dagen in de EU, zij het dan illegaal.

Ook in België is de problematiek van de 'inklimmers' groot. Sinds Calais is opgedoekt, proberen veel mensen het nu via de haven van Zeebrugge. Daar zijn het niet alleen Albanezen maar ook mensen uit Afrikaanse landen en Afghanistan. De Britse politie wil België helpen bij de strijd tegen mensensmokkelaars en het beveiligen van parkeerplaatsen die mensen gebruiken als opstapplaats.

Maar Mos voorziet dan nog meer problemen. "Als er meer controle is in België, kan het hier drukker worden, het waterbed effect", zegt ze. Er wordt al meer gesurveilleerd op plekken waar nu veel Albanezen zijn gesignaleerd.

Ook maakt de politie afspraken met de Koninklijke Marechausseeover een eenduidige aanpak. "Want behalve de kosten voor vervoerders, moeten we ook voorkomen dat mensen in vrachtwagens of containers overlijden door gebrek aan zuurstof of oververhitting."