De uitzending van 17 september

Ergst van tropische storm Florence moet nog komen

De storm is nog nooit zo gevaarlijk geweest als nu," zeg gouverneur Roy Cooper in in de staat North Carolina. "Veel rivieren stijgen nog steeds, en er wordt niet verwacht dat dat zal afnemen." Het dodental als gevolg van de orkaan aan de oostkust van de VS is inmiddels gestegen tot zeventien. De staat maakt zicht op voor de volgende ramp als rivieren zullen overstromen.