De uitzending van 15 september

Kabinet: gegevens over strijdgroepen Syrië 'vertrouwelijk' naar Kamer

Het kabinet stuurde gisteravond een brief naar de Tweede Kamer met antwoorden op vragen over de steun van Nederland aan Syrische oppositiegroepen. Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw bleek eerder deze week dat er met dat steunprogramma nogal wat mis is gegaan.

De brief van gister laat nog veel vragen open en daarom wil de kamer binnenkort een hoorzitting organiseren om meer duidelijkheid te krijgen. In de studio praten we erover met Sadet Karabulut (SP) en Martijn van Helvert (CDA).