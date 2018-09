Dromen van rijkdom is een ‘perverse verslaving’

Greenfield laat in haar documentaire zien hoezeer het verlangen naar rijkdom en schoonheid haar geportretteerden opbreekt: in haar film raken mensen diep in de schulden, ondernemen zelfmoordpogingen of belanden in de gevangenis. "Het is een perverse verslaving, en de enige manier om er vanaf te komen is door in een diepe afgrond te belanden."

Curator Van Sinderen denkt dat wij het Nederland wel een beetje kunnen relativeren. "Wij zijn vrij nuchter en weten dat het allemaal prut is. In die zin is het een echte Amerikaanse tentoonstelling."

De tentoonstelling is tot 3 februari 2019 te zien in het Fotomuseum Den Haag.