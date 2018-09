De uitzending van 14 september

Obsessie met rijkdom

De Amerikaanse fotografe en documentairemaakster Lauren Greenfield maakt al 25 jaar foto's over de obsessie met rijkdom, imago, schoonheid en beroemdheid. Morgen opent een overzichtstentoonstelling van haar werk in het fotomuseum in den Haag, genaamd 'Generation Wealth'. Ook is hier haar nieuwe, gelijknamige documentaire te zien. Volgens Greenfield is de Amerikaanse cultuur veranderd en in 25 jaar verworden tot "een onrealistische droom en een perverse verslaving."