Carla del Ponte geschokt over Nederlandse steun aan gewapende oppositie Syrië

Nederland had van 2015 tot 2017 een zetel in de VN-Mensenrechtenraad, waar de commissie van Del Ponte onderdeel van uitmaakte. Del Ponte herinnert zich de Nederlandse ambassadeur Karel van Oosterom. "Hij wist precies wat er in onze rapporten stond, hij kende zelfs de details van de onderzoeken", aldus Del Ponte.

Ze voegt daaraan toe: "Nederland had genoeg mensen en informatie van de inlichtingendiensten. En zeker Nederland, en de andere Europese landen, want die wisselen al deze informatie uit. Dus zij weten precies wat er in Syrië gebeurde!"

Gedegen onderzoek nodig

Het besluit van Nederland in 2015 om steun te leveren verbaast Del Ponte dan ook. "Waarom deed Nederland dit? Nederland had toch kunnen volstaan met het sturen van humanitaire hulp via de Verenigde Naties?"

Ze pleit voor een internationaal tribunaal dat oorlogsmisdaden in Syrië onderzoekt en daarbij ook de inmenging van landen als Nederland onder de loep nemen. "Gedegen onderzoek is nodig. Niet alleen Nederland, maar ook andere staten hebben de Syrische oorlog gesteund. Daarmee zouden ze medeplichtig kunnen zijn aan het plegen van oorlogsmisdaden."