De uitzending van 12 september

Wordt Hongarije gestraft?

Het Europees Parlement stemt vandaag in Straatsburg over de vraag of de zwaarste strafprocedure tegen Hongarije moet worden geactiveerd. Door het zogenoemde artikel 7 van het EU-verdrag in te roepen, kan een lidstaat uiteindelijk het stemrecht in de ministerraden worden ontnomen en EU-subsidies verliezen.

De regering van premier Viktor Orbán neemt al sinds 2010 maatregelen die de rechtsstaat aantasten. Zo worden de onafhankelijke media en academische wereld beknot, hulporganisaties gedwarsboomd en onafhankelijke rechters vervangen door 'vriendjes' van de regering.