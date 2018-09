'Grote klap voor ING om de CFO te ontslaan'

"Het opofferen van de CFO is niet per se goed voor de bank", zegt econoom Mathijs Bouman. "Dit heeft echt een symbolische waarde; de bank zelf schiet hier niks mee op. De bank wordt op cultuur afgerekend. Ze hopen bij ING dat het nu genoeg is."

De commotie en verontwaardiging in de samenleving over het witwasschandaal bij ING is voor de bank mede een reden geweest om financieel directeur Koos Timmermans aan de kant te schuiven. De boete van 775 miljoen euro zonder vervolging of consequenties voor de verantwoordelijke bestuurders had de laatste dagen kwaad bloed gezet.

Volgens Bouman is de stap om Timmermans te ontslaan in ieder geval meer dan genoeg. "Timmermans ontslaan is al een groot offer: hij is een belangrijke man bij ING. Als je nu ook de CEO eruit gooit, is het een te grote klap voor de bank."