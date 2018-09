De uitzending van 9 september

In gesprek met Sophia Loren

Sophia Loren, de bijna 84-jarige Italiaanse filmdiva, ontving vandaag de Grand Acting Award tijdens de 20ste editie van het filmfestival Film by the Sea. Nieuwsuur-presentator Jeroen Wollaars blikt in Vlissingen in een exclusief tv-interview met La Loren terug op haar ongekend lange en productieve filmcarrière, die ze al op 16-jarige leeftijd begon. Ook spreekt hij met haar over het #MeToo-debat, dat de filmwereld het afgelopen jaar behoorlijk opschudde.