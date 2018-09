De uitzending van 8 september

De boer van de toekomst

"De manier waarop we nu ons voedsel produceren raakt steeds verder uit balans. Het gaat verder dan wat de aarde kan geven. En is niet houdbaar." Dat schrijft minister Schouten (ChristenUnie) in haar toekomstvisie op de landbouw.

"We moeten voorkomen dat we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen." De minister pleit daarom voor kringlooplandbouw. Hoe ziet de boer van de toekomst eruit? Nieuwsuur onderzoekt het.