Zijn de Marker Wadden echt een nieuw natuurparadijs?

Maar er is ook kritiek. "Er wordt een romantisch beeld geschetst van een dynamisch natuurgebied vergelijkbaar met het Waddengebied", zegt de Nederlandse Vissersbond. "Het grootste probleem voor het ecosysteem in het Markermeer is de verslibbing van de bodem."

De bond had meer gezien in een verbinding tussen het Markermeer en het IJsselmeer. "Dat betekent werkelijk ook meer dynamiek en dat is goed voor vissen en vogels en uiteindelijk ook voor de visserij."