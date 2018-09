Publieke sector: kabinet, kom nu eindelijk eens met visie voor de lange termijn

Vier jaar lang zitten leraren al op de nullijn, de salarissen gaan niet omhoog. Ook zijn de eisen voor de pabo nog eens verhoogd. Het gevolg is een lerarentekort. Volgens de leraren denkt de politiek niet goed na over de lange termijn.

Den Besten: "Op dit moment zijn ze alleen maar bezig met kleine oplossingen voor kortetermijnproblemen. Maar investeren in het vak, in het aantrekkelijker maken, een hoger salaris en betere loopbaanmogelijkheden, dat gebeurt niet. Wat we nu doen is pleisters plakken, maar de band is gewoon lek dus je moet iets veel fundamentelers doen."

Allemaal korte termijn

"Er is de noodzaak tot een inhaalslag en wel morgen, of eigenlijk gisteren al. We hebben nu maatregelen nodig. Bijvoorbeeld ook om op andere manieren aan personeel te komen. Dat kan nu alleen via de pabo. Maar dat zou ook via een academische opleiding moeten kunnen. De mogelijkheden voor zij-instromers worden vergroot, maar dat is allemaal korte termijn", vindt Den Besten.

"We hebben op lange termijn visie nodig: wat voor een soort leraren hebben we nodig? Hoe kijken we naar dat vak? Hoe belangrijk is dat voor Nederland en hoe zorgen we dat het concurreert met andere beroepen waar mensen hbo voor opgeleid zijn."