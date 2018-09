De uitzending van 7 september

Gaat Syrië chemische wapens inzetten in Idlib?

Er is "veel bewijs" dat de Syrische regeringstroepen chemische wapens gereedmaken in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt de Amerikaanse gezant voor Syrië, Jim Jeffrey, tegen persbureau Reuters. De Syrische regering heeft altijd ontkend chemische wapens te gebruiken. Vandaag spreken Rusland, Iran en Turkije over de situatie in Syrië. In Nieuwsuur bewoners van Idlib die zich zorgen maken over wat er gaat gebeuren.