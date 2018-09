ING krijgt hoogste schikking ooit in Nederland: waarom geen straf?

President-commissaris Hans Wijers van ING moet vandaag in Den Haag tekst en uitleg geven aan minister van Financiën Wopke Hoekstra over de witwaspraktijken bij zijn bank. De minister is zeer ontstemd en ziet het als een nieuwe 'deuk' in het maatschappelijk vertrouwen in de bankensector.

Deze week werd bekend dat de bank 775 miljoen moet betalen omdat er te weinig werd gedaan om fraude te voorkomen. Dat is de hoogste boete die ooit in Nederland is opgelegd.

Waarom een schikking van 775 miljoen?

Het bedrag van de schikking bestaat uit een boete van 675 miljoen euro en een betaling aan de Staat van 100 miljoen euro. Die 100 miljoen is het bedrag dat ING volgens het OM ten onrechte heeft bespaard door jarenlang te beknibbelen op personeel dat transacties had moeten controleren. Het OM zegt dat ING zijn rol als poortwachter van het financieel stelsel niet goed vervulde.

Voor het eerst is een omzetgerelateerde boete opgelegd: dat kan al jaren, maar is tot nu toe nog nooit opgelegd. De maximale boete is 10 procent van de jaaromzet. Die is niet opgelegd, want het misdrijf had nog erger kunnen zijn: er is geen sprake van opzettelijk faciliteren van witwassen.

Waarom geen straf?

Het OM noemt de schikking met ING 'effectiever dan een rechtsgang'. ING voldeed aan de voorwaarden: meewerken, verbeteren en het zou ook in de rechtszaal leiden tot een boete.

Margreet Fröberg, plaatsvervangend hoofdofficier van justitie, legt uit: "Bij een veroordeling krijg je een proces voor de rechtbank. Daarbij is de duur langer. Dezelfde straf kan worden opgelegd: alleen een geldboete. En het effect, namelijk het nemen van maatregelen, is dan minder dan wat we nu hebben kunnen bereiken."