Merkels 'oliemannetje' Peter Altmaier voor lezing in Nederland

Hij is de meest invloedrijke politicus naast bondskanselier Merkel en is op alle lastige dossiers haar 'brandweerman': Peter Altmaier. Sinds een half jaar de Duitse minister van Economische Zaken. In die functie is hij op bezoek in Nederland.

Het feit dat Altmaier deze positie bekleedt in het nieuwste kabinet-Merkel geeft aan hoeveel problemen de Duitse regering op dit dossier verwacht, of al heeft. Met een dreigende handelsoorlog met de Verenigde Staten, een auto-industrie in de problemen, en een uiteenvallend Europa en de brexit, is dat niet verwonderlijk. Want hoewel de Duitse economie nog steeds de sterkste is van Europa, liggen er allerlei gevaren op de loer.

Europees hart

Een glansrijke carrière was niet vanzelfsprekend voor de jonge CDU-politicus uit de deelstaat Saarland. Hij staat bekend als een man die de linkervleugel van de partij bedient. Hij oogstte sterke weerstand, vooral omdat hij als jong Bondsdaglid actief lid was van de 'Pizza-connectie'. Dat groepje parlementsleden van de CDU voerde samen met collega's van de linkse Gruenen politiek overleg in een pizzeria. Altmaiers betrokkenheid was een doorn in het oog van voormalig bondskanselier Helmut Kohl.

Naast linkse sympathieën heeft Altmaier een Europees hart. Hij was lid van de Europese commissie in de Duitse Bondsdag en hij heeft zitting in allerlei buitenparlementaire groepen die met Europa te maken hebben. Ook nu ziet hij een sterk Europa als antwoord op de handelsoorlogen, het groeiend populisme en terrorisme.