De uitzending van 6 september

Administratieve oppositie in het Witte Huis

Binnen de Amerikaanse regering wordt 'stil verzet' gevoerd tegen president Donald Trump. Dat schrijft een anonieme hooggeplaatste functionaris in het Witte Huis in een ingezonden stuk in The New York Times. Volgens de auteur doen veel hoge regeringsmedewerkers alles wat ze kunnen om Trump, die in hun ogen verkeerde beslissingen neemt, te dwarsbomen.

"We proberen te doen wat goed is, zelfs als Donald Trump dat niet doet." Het handelen van Trump is "schadelijk voor de gezondheid van ons land", aldus de functionaris. Eerder deze week bleek uit een nog uit te komen boek van journalist Bob Woodward dat de adviseurs van Trump amper vertrouwen hebben in zijn capaciteiten.