De uitzending van 5 september

Hoeveel gebouwen in Nederland hebben brandgevaarlijke gevels?

Sinds de brand in de Londense Grenfell-toren is in Nederland nog steeds niet duidelijk hoeveel gebouwen brandgevaarlijke gevels hebben en wat er sindsdien is gebeurd om dit in beeld te krijgen.

Met een hoorzitting, die morgen gepland staat, hoopt een kamercommissie meer duidelijkheid te verkrijgen. De brand in de Grenfell-toren in Londen in juni vorig jaar eiste 72 levens.